Video | Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que tiene cáncer

Kate Middleton, princesa de Gales, fue diagnosticada con cáncer e informó ella misma, este viernes 22 de marzo, que ya se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

Luego de su cirugía abdominal exitosa, las pruebas posteriores a la operación fueron las que detectaron el cáncer, declaró Kate Middleton en un video publicado a través de redes sociales.

Sin embargo, no reveló contra qué tipo de cáncer estaría luchando, pero que ya se encuentra en las “primeras etapas” del tratamiento.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estados haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, expresó la Princesa de Gales.

Este hecho es otro duro golpe para la monarquía británica, puesto que el rey Carlos III se encuentra en un tratamiento por un cáncer no especificado, anunciado por el Palacio de Buckingham a principios de febrero.

