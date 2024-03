Video | Kate Middleton es vista por primera vez paseando con el Príncipe Guillermo tras ausencia por operación

La princesa Kate Middleton fue vista por primera vez tras su ausencia por una supuesta operación abdominal y fue captada junto a su marido el príncipe Guillermo el pasado fin de semana en la granja Windsor Farm Shop, en Datchet, informaron medios británicos.

Dicha aparición causó mayor especulación acerca de la princesa, puesto que usuarios en redes sociales afirmaron que su aparición hace unas semanas en una foto publicada por el Día de la Madre en Inglaterra fue una foto montada y editada.

Los comentaristas reales también se hacen eco del descontento y de la preocupación del príncipe Guillermo por todas las especulaciones de Catalina, “habiendo visto cómo su madre pasaba por esto, las quejas y persecuciones sobre la voluntad de privacidad médica de su esposa le están dañando”, expresó el editor real del Sunday Times, Roya Nikkhah, en Good Mornin Britain.

Sin embargo, Kate fue vista retomando poco a poco la normalidad dos meses después de su operación, a pesar de que no reaparece en un acto oficial, la Princesa de Gales habría abandonado su residencia de Adelaide Cottage para irse de compras con su marido a una de sus tiendas favoritas, un establecimiento agrícola.

Además, a pesar de su reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y la princesa estará de baja hasta después de Semana Santa, todo apunta a que será aproximadamente en un mes, cuando sus hijos terminan sus vacaciones de Pascua, cuando Kate Middleton retome su agenda.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw