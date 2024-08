Video | Juegos Paralímpicos París 2024 ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Inauguración?

Es turno de los Juegos Paralímpicos 2024 que tendrán como sede por primera vez París, Francia y el día de mañana miércoles 28 de agosto se realizará la Ceremonia de Inauguración.

En este evento los paratletas desfilarán para presentarse al público antes de iniciar formalmente con las competiciones deportivas.

Un día después, el jueves 29 de agosto se realizará el primer encuentro deportivo en la prueba de parabádminton que dará el inicio oficial de los Juegos Paralímpicos.

What are your expectations for the Paralympic games? 💭



We've been asking fans in Paris for their thoughts! 🤔#Paralympics #Paris2024 pic.twitter.com/hWATm6WzC5