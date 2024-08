Video | Hombre apuñala a niña y mujer en Londres; el sospechoso fue detenido

La Policía Metropolitana confirmó el arresto este lunes 12 de agosto de un hombre sospechoso de haber apuñalado a una niña de 11 años y a una mujer de 34 en Leicester Square, Londres.

Además, los elementos de seguridad informaron que las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital, aunque no detallaron la gravedad de sus heridas y la detención del presunto autor del ataque.

Medios locales mencionaron que los investigadores no creen que se trate de un incidente terrorista, pero aún no hay una confirmación oficial sobre el tema.

Las fuerzas del orden impusieron un cordón policíal alrededor del lugar en donde re realizó el ataque.

Recordemos que en los últimos años han aumentado los casos de ataques con arma blanca en Londres, sobre todo de jóvenes.

Who could have committed such a heinous crime? https://t.co/rLK9tQsybV pic.twitter.com/fmDrqebpfF