Video | ¡Histórico regreso! Super Junior M vuelve tras 10 años y se une a Super Junior DnE para una colaboración especial

Sin duda, este año es el de los regresos, ya que aunque Super Junior es uno de los grupos de segunda generación que se mantiene vigente, varias de sus sub unidades abandonaron la actividad.

Una de estas sub unidades que se mantuvo inactiva fue Super Junior M, que por 10 años no mostró rastro de regresar y anunció una nueva colaboración con su hermano, la sub unidad Super Junior DnE.

Este grupo está integrado por Kyuhyun, Ryeowook, Zhoumi y Siwon. Fue muy popular durante sus promociones anteriores con éxitos como Swing y Super Girl. Algo que emociona mucho de esta colaboración es que será la primera vez que el integrante Zhoumi participe oficialmente en las actividades del grupo como miembro chino.