Video | Hallan muerto a un opositor político en Venezuela

Localizan el cuerpo sin vida de Edwin Santos, cofundador del partido antichavista Voluntad Popular y dirigente del estado Apure, a tan solo 12 horas de que se denunciara su desaparición.

Santos apareció a los pies de un puente en el estado fronterizo de Apure, Venezuela, su cuerpo presentaba signos de tortura y sus familiares habrían denunciado su secuestro por supuestos agentes chavistas.

Durante el pasado proceso electoral, Santos de 36 años fungió como el jefe del comando de campaña de María Corina Machado en la población del Nula.

“Fue asesinado, no tenemos ninguna duda de que se trata de un crimen político. Deja a su esposa y a dos niños pequeños (gemelos de 8 años). Nos comprometemos a honrar su memoria, a no olvidar y a no descansar hasta que se haga justicia”, reaccionó el exprisionero político Leopoldo López.

“Santos se encontraba desaparecido desde la tarde del miércoles 23 de octubre, cuando se dirigía en su moto hacia la comunidad de El Piñal y fue interceptado por funcionarios de seguridad del Estado, hecho confirmado por testigos de la zona”, mencionó el partido Voluntad Popular.

Por ello, el dicho partido hizo un llamado a “todos los sectores del país” “les pedimos que nos ayuden denunciando este brutal asesinato y que nos unamos para exigir que esta locura se detenga”.