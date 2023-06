VIDEO | Google Drive dejará de funcionar en Windows 8 y da fecha límite

Google ha anunciado que el servicio en la nube Google Drive pronto dejará de funcionar en Windows 8 y 8.1 porque su desarrollo de escritorio no será compatible, según Mountain View.

La compañía informó que Google Drive dejará de funcionar en esto sistemas operativos a partir del mes de agosto de 2023. Por lo que los usuarios ya no podrán recibir apoyo o ayuda por parte de si equipo de soporte.

No obstante, esta actualización no significa que los usuarios afectados no puedan utilizar Drive a través de sus navegadores. Sino que, deberán utilizar una versión que admita los sistemas operativos excluidos. A pesar de esta opción, Google sugiere actualizar los dispositivos con la intención de que los archivos se continúen sincronizando.