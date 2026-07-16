Morelia, Mich.- 16 de julio de 2026.- Luego de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana durante un encuentro de la categoría Intermedia, la Liga Municipal de Fútbol de Morelia determinó aplicar una sanción ejemplar al expulsar de manera definitiva a los equipos Guadalajara y Deportivo Unión.

#Video #BatallaCampal #Morelia ⚽️ Durante el partido categoría Intermedia entre Deportivo Unión y Guadalajara se registró una pelea que derivó en agresiones entre integrantes de las porras y asistentes al partido; se esperan sanciones severas. pic.twitter.com/hrOl0KTQfe — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 14, 2026

La decisión fue tomada tras analizar los incidentes ocurridos durante y después del encuentro, en el que se registraron agresiones y una batalla campal que puso en riesgo la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados presentes.

A través de esta determinación, la Liga Municipal dejó en claro que no habrá tolerancia ante cualquier manifestación de violencia dentro de las canchas, privilegiando el respeto, la sana convivencia y el espíritu deportivo que debe prevalecer en las competencias.

Con la expulsión de ambas escuadras, los organismos directivos buscan enviar un mensaje contundente a todos los participantes, advirtiendo que cualquier conducta que incite o genere agresiones será sancionada de manera severa.

Cabe recordar que en semanas anteriores la propia Liga ya había aplicado medidas disciplinarias contra otros equipos involucrados en actos violentos, por lo que las autoridades deportivas reiteraron su compromiso de erradicar este tipo de conductas y garantizar espacios seguros para las familias morelianas.

Finalmente, se hizo un llamado a jugadores, directivos y porras para fomentar una cultura de respeto y fair play, evitando que este tipo de incidentes vuelvan a manchar el fútbol amateur de la capital michoacana.

AGENCIA RED 113