VIDEO | Eugenio Derbez aborda rumores sobre Victoria Ruffo en silla de ruedas

El reconocido comediante Eugenio Derbez, conocido por su trabajo en series de televisión y plataformas de streaming, ha causado una nueva polémica al hablar de su ex pareja, la actriz Victoria Ruffo. Problema de hernia.

Ante la pregunta de los periodistas sobre el estado de Victoria Ruffo, Debez sugirió que se investigue con más detenimiento a la actriz, pues expresó dudas sobre la veracidad de su estado de salud. El comediante dijo que creía que Rufo había arreglado todo, cuando en realidad estaba bien.

“Haz tu trabajo y comprueba si realmente… También puedo decir, ‘¡Oh, me siento mal!’, ¡pero……!, comentó Debez.

Además, Eugenio Derbez también dejó entrever que se muestra escéptico sobre la dificultad de Victoria Ruffo para caminar largas distancias y la necesidad de usar una silla de ruedas, pues aseguró verla bailando en sus redes sociales sin problemas. “Puedes revisar su Instagram y verás cuántos bailes ha hecho en el set y luego está en el aeropuerto y dice, ‘¡Oh, no!'”, agregó el comediante.

A pesar de las polémicas declaraciones, Eugenio Delbes asegura haberse reconciliado con Victoria Ruffo, aunque directamente no se han pronunciado sobre sus diferencias. El comediante señaló que todos lo enterraron, especialmente por el bienestar de su hijo José Eduardo.

“Me he reconciliado con ella (Victoria Ruffo), he dicho lo que tenía que decir… Bueno, todavía no hemos hablado, pero creo que cada uno de nosotros lo enterró, especialmente por José Eduardo”, aseguró Derbez.

Las opiniones de Eugenio Derbez aparentemente causaron controversia y, a pesar de sus diferencias, los dos hombres parecían tratar de mantener relaciones amistosas por el bien de su hijo.