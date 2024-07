Video | España remonta y vence 2-1 a Francia metiéndose a la Final de la Euro 2024

España vence 2-1 a Francia este martes 09 de julio en el partido correspondiente a la Semifinal de la Eurocopa 2024 en el Allianz Arena de Munich, Alemania.

En el primer tiempo, Francia fue el encargado de abrir el marcador al inicio y colocarse a la ventaja con gol de Randa Kolo Muani apenas al minuto 8 tras aprovechar un centro perfecto de Mbappé, colocando el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, España no decaería ante una Francia sólida y al minuto 21 con un golazo del joven de 16 años Lamine Yamal que de la nada sacó un zurdazo espectacular que se clavó al ángulo para emparejar 1-1 el encuentro.

Unbelievable from Lamine Yamal!



16 years of age.

Euro semi final vs France. pic.twitter.com/1kIZcncmZe