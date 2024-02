Video | En medio de una alfombra roja Ben Affleck se niega a besar a JLO

El pasado 13 de febrero se llevó a cabo la premier de ‘This is me… Now: A Love Story’, el nuevo proyecto audiovisual de Jennifer López, el cual se estrenó en plataformas de streaming el pasado viernes 16 de febrero. En su película, la cantante habla sobre sus experiencias y el amor, inspirada por su esposo, Ben Affleck.

En dicha premier, Affleck fue fuertemente criticado por negarle un beso a su esposa en medio de la alfombra roja.

“Pareciera que ella necesita demostrar que están felices, más que está feliz”, “Él parece harto y aburrido”, “Ella suspirará sola siempre, ese señor está en el aire” y “Ella hermosa, pero lo vi a él un poco forzado”, son los comentarios de los internautas sobre la pareja en la premier.