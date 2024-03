Video | Embarcación turística se hunde con 15 personas a bordo

Durante la tarde de este domingo se reporto que una embarcación tipo pontón se hundió en la laguna de Bacalar, Quintana Roo, según el reporte un grupo de 15 personas se encontraban a bordo.

De acuerdo con datos preliminares, estos hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde, a poco menos de un kilómetro de la orilla.

Según con los testigos que presenciaron el suceso, las condiciones climáticas tuvieron gran influencia, pues el oleaje era bastante picado. También mencionan que debido al exceso de velocidad en la que iban y el excedente de pasajeros ayudo a que la embarcación se ladeara.

Afortunadamente los pasajeros de la tripulación no salieron heridos y solo quedo en un pequeño susto del momento. Este no es el primer hecho de esta índole que ocurre en lo que va del 2024, ya que se han registrado incidentes similares en la misma laguna, debido a que los capitanes no respetan las medidas de seguridad.