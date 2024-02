Video | El primer trailer de la segunda entrega de Winnie the Pooh: Blood and Honey

En 2023 se estrenó Winnie the Pooh: Blood and Honey, y aunque no fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, la verdad es que no le fue tan mal.

Cuando el personaje creado por Alan Alexander Milne entro al dominio público en 2022, de ahí que saliera esta película donde el tierno osito de de peluche es un asesino en busca de venganza.

Y aunque todos creían que esta película no llegaría a más de una entrega el director Rhys Frake-Waterfield confirmó que ya estaba trabajando en una segunda parte de esta historia. En esta entrega veremos a los protagonistas que conocimos en la primera entrega: Winnie Piglet, Owl y Tigger. Pero las cosas se complicarán para todos estos personajes cuando se dan cuenta que sus vidas están en peligro, luego de que Christopher Robin revela su existencia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 contará con un elenco renovado, conformado por Simon Callow, Alec Newman, Scott Chambers, Eddy Mackenzie, Marcus Massey, Lewis Santer y Ryan Oliva. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la película, pero se sabe que llegará a los cines este 2024