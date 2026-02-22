Morelia, Mich. a 21 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la opinión pública que, en el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, esta fecha, la Banda de Música de la XII Región Militar materializó dos presentaciones musicales por medio de flashmobs en distintas plazas de Morelia.

#Video | Ejército Mexicano sorprende a la población con flashmobs en #Morelia pic.twitter.com/5sW9K6ICPM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 22, 2026

Los eventos tuvieron lugar en el centro comercial “Espacio las Américas” y en la plaza “Melchor Ocampo” de Morelia, donde decenas de familias y visitantes disfrutaron de diversas piezas musicales preparadas y interpretadas especialmente por el personal militar.

Durante ambas presentaciones, la Banda de Música de la XII Región Militar sorprendió al público asistente, transformando estos espacios públicos en puntos de encuentro y convivencia, generando un ambiente de alegría, cercanía y orgullo nacional celebrando los 113 años de creación del Ejército Mexicano.

Estas actividades permitieron fortalecer la interacción con la población, reafirmando el compromiso del Ejército Mexicano de mantener una estrecha vinculación con la sociedad, difundiendo el valor de nuestras expresiones musicales y promoviendo la identidad nacional.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendan su vocación de servicio y su disposición permanente para estrechar los lazos de confianza con la ciudadanía.