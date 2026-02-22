Huiramba, Mich.- 21 de febrero de 2026.- Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Morelia – Pátzcuaro, en el que una camioneta terminó destrozada en la escalera de un puente peatonal, con saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

#Video | Camioneta choca y termina destrozada sobre el barandal de puente peatonal, en la Morelia – Pátzcuaro 🚨 pic.twitter.com/rulCSZcc9R — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 22, 2026

El hecho se reportó este sábado, en el tramo Huiramba – Cuanajo, donde una camioneta Ram 700 de color rojo, fuera de control chocó contra el citado objeto fijo y debido a la velocidad con la que circulaba, “subió” algunos metros de la escalera para acabar parcialmente sobre el barandal.

Paramédicos locales al recibir la alerta se trasladaron y auxiliaron a un lesionado para enseguida trasladaron a un hospital, desconociéndose hasta el momento la identidad de la persona, así como la gravedad de sus heridas.

El área fue resguardada por oficiales y se solicitó la intervención de las autoridades viales para realizar el estudio técnico del percance y posterior retiro de la unidad siniestrada, misma que fue remolcada con apoyo de grúas hasta un corralón, mientras se determinan responsabilidades.