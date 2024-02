Video | Edificio de estacionamientos se incendia en el Downtown de Miami

Durante la mañana de este miércoles en el Downtown de Miami, en Estados Unidos, se registro un fuerte incendio dentro de un edificio de estacionamiento. El humo se puede observar a varios kilómetros de distancia, por lo que se exhorta a la población a evitar la zona.

Bomberos se encuentran trabajando para sofocar el fuego, las autoridades han exhortado a la población a alejarse de las emergencias, debido a que podrían resultar intoxicadas por la inhalación de humo que se desprende del fuego.

Este no fue el único incendio que se registro ya que en la Interestatal 95, debajo del paso elevado cerca de Northwest 79th Street y Northwest Fifth Court en Miami. Por el momento no se han reportado fallecidas y no se sabe el origen de los incendios.