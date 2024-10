Video | Dua Lipa y Zendaya homenajean a Cher en su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll

La cantante estadounidense Cher ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll acompañada de grandes personalidades como Dua Lipa y Zendaya, las cuales le brindaron un homenaje.

Cher de 78 años junto a Mary J. Blige, Ozzy Osbourne, Kool & the Gang, Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest y Peter Frampton se convirtieron en los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll.

El evento tuvo lugar en Cleveland, Ohio, sede donde se encuentra el prestigioso salón desde su primera edición en 1986 y en donde se celebró la 38 ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll y que también reconoce a otros géneros como el soul, blues, R&B o rap.

We're LIVE with the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! @dualipa, @cher, and @theroots kick things off the with their AMAZING performance of Cher's smash hit "Believe." Tune in NOW on Disney+ to watch LIVE. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f