Video | Conoce cuándo será el estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon”

Después del éxito que representó “Game of Thrones”, fue lanzada la precuela “House of the Dragon”, serie basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R Martin.

En 2022 inició la primera temporada, que consta de diez episodios, y​ está protagonizada por Emma D’Arcy, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y Rhys Ifans.​

Para entender la historia no es necesario haber visto Juego de Tronos, pues esta historia tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos en la la llamada “Canción de Hielo y Fuego” cuando la casa Targaryen, la única dinastía de señores de dragones gobernaba.

La primera temporada sigue al Rey Viserys Targaryen, quien presenta al resto de reinos de Poniente a su futura heredera, la Princesa Rhaenyra Targaryen. Los señores de las grandes casas de Poniente presentan sus respetos, sin embargo, en la sombra se encuentra el Príncipe Daemon Targaryen, quien también desea convertirse en heredero.

En esta primera temporada, la acción se centra en el origen del terrible acontecimiento que asoló Poniente conocido como la Danza de los Dragones, una guerra civil que tuvo lugar entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el trono tras la muerte de su padre, Viserys I.

Después de dos años de espera, fueron lanzados los primeros carteles y el día de mañana será lanzado el primer tráiler oficial. Recuerda que en diciembre pasado fue lanzado un teaser, en el que solo se hablaba del próximo estreno para el 2024,

Ahora en los carteles se habla del próximo mes de Junio: