Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- Rumbo al Mundial 2026, el Gobierno de Michoacán anunció que la emoción del Jalo Futbolero se integrará a la programación del Festival Michoacán de Origen (FMO), el cual se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En esta gran fiesta que fusiona la cultura y la tradición, un total de 36 equipos gastronómicos conformados por cocineras y cocineros tradicionales se instalarán en la Plaza Magna del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

De esta manera, visitantes locales, nacionales e internacionales podrán disfrutar de los sabores más representativos y de la espectacular riqueza culinaria de las siete regiones turísticas del estado, según informó Lucero García Medina, subsecretaria de Desarrollo Turístico, en representación de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se informó que entre los platillos que podrán degustarse destacan el churipo, la bola de Pedernales, las corundas, el pescado a la talla, la torta de tostada, las carnitas y la atápakua, entre muchos otros que forman parte de la identidad culinaria del estado. “Su horario de atención será de lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas, mientras que sábados y domingos será de 11:00 a 20:00 horas”, explicó la funcionaria estatal.

Con esta oferta gastronómica, Michoacán fortalece su atractivo turístico en el marco del Mundial de Fútbol. El estado abre sus puertas a visitantes y turistas para que descubran y disfruten de la cocina tradicional que convirtió a México en un referente global, siendo justamente el paradigma michoacano el que logró el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Aquí un video del 2025 de las delicias culinarias michoacanas: