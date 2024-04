Video | Chivas vence 2-0 al Querétaro y asegura su boleto para la Liguilla

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro este sábado 20 de abril en el partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron.

En el primer tiempo, las Chivas marcar con jugadas de peligro, aunque los Gallos también realizaron lo suyo, pero el partido se puso caprichoso y ninguno de los dos movió las redes en la primera parte, se fueron al descanso igualados sin goles.

Para la parte complementaria, después de varios intentos el Guadalajara logró abrir el marcador al minuto 54 con gol de Ángel Sepúlveda tras cabeceo efectivo en un tiro de esquina.

En la recta final del partido apareció Roberto Alvarado al minuto 89 con un zurdazo imposible de atajar para marcar el 2-0 y sentenciar la victoria del Rebaño Sagrado.

Con dicho resultado las Chivas obtienen su cuarta victoria consecutiva y aseguran cada vez más el pase directo a la Liguilla, requieren de ganar el Clásico Tapatío para no depender de ningún resultado y evitar el Play In. Por su parte, Querétaro cayó al décimo lugar y peligra su pase al Play In.