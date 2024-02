Video | Andy López Beltrán y Alejandro Fernández cenando en un lujoso restaurante en Polanco

El segundo hijo del Presidente de la Republica, Andy López Beltrán, se vuelve tendencia en redes sociales, en esta ocasión por ser captado al lado del cantante Alejandro Fernández en un lujoso restaurante en Polanco.

Sin embargo, cabe destacar que el video no es reciente. Fue el 30 de noviembre del 2023, cuando Chisme No Like dio a conocer este video, donde se le ve salir al hijo de AMLO al lado de otras personas entre ellos el cantante.

Según Elisa Beristain y Javier Ceriani, el hijo de AMLO y Alejandro Fernández se reunieron en “Au Pied de Cochon”, un restaurante de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital donde compartieron una botella de vino de más de 100 mil pesos.