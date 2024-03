Video | “Ana Julia” la serpiente más grande del mundo es asesinada por cazadores

Ana Julia fue descubierta hace poco y con sus 8 metros de largo se convirtió en la serpiente más larga del mundo, sin embargo, el ejemplar fue asesinado por cazadores en la selva amazónica de Brasil, el lugar donde vivía.

El cadáver de Ana Julia fue localizado en el río Formoso, en una zona llamada Bonito, perteneciente al estado de Mato Grosso do Sul; dicho espacio se sitúa al sur del citado país.

El animal fue descubierto por un grupo de biólogos que la encontraron en febrero y consideraron que pertenecía a una especie diferente por su ADN, el cual tenía una diferencia de 5.5 en comparación con otras anacondas.

El profesor biólogo Freek Vonk, quien nadó junto a ella, dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Instagram, donde reveló la gran pérdida que significa la muerte de Ana Julia, un ejemplar único que acababa de ser hallado y hoy murió por la mano humana.

“Con mucho dolor en mi corazón, me gustaría informarles que la enorme anaconda con la que nadé fue encontrada muerta en el río. He oído por varias fuentes que fue asesinada a tiros, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la causa de la muerte”.