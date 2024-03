Video | AMLO afirma que la investigación de caso Ayotzinapa tiene avances

Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina este miércoles 06 de marzo, declaró que la investigación del caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa presenta avances.

López Obrador expresó que él mismo conduce la investigación y se comprometió a que se reunirá con madres y padres de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en un plazo máximo de 20 días, a fin de brindarles más información y pruebas del caso.

El mandatario mexicano complementó que asesores y abogados de las madres y padres de los 43 jóvenes, supuestas organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros manipulan la información con fines políticos e impiden que los familiares de las víctimas accedan a los avances de la investigación.

#Video | En protesta por los 43 #Ayotzinapa normalistas derriban la puerta de #PalacioNacional donde @lopezobrador_ estaba en conferencia pic.twitter.com/KVwjGq9HX4 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 6, 2024

Con relación en la irrupción de presuntos normalistas en Palacio Nacional mientras se realizaba la “mañanera” este miércoles, Andrés Manuel sostuvo que no escalará la violencia porque el gobierno federal no caerá en provocaciones ni confrontaciones.

“Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta; no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores (…) se va arreglar la puerta y no hay ningún problema. Lo que quieren es provocar”, expresó al respecto.

Finalmente, el presidente mexicano afirmó que la investigación no parará a fin de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y conocer la verdad luego del llamado pacto de silencio y de la supuesta verdad histórica del sexenio anterior. (lopezobrador.org.mx)

