Video | Al son de cielito lindo reciben a la medallista Prisca Awiti en México

Tras obtener la primera medalla olímpica en judo para México, Prisca Awiti llegó a nuestro país afirmando haber cumplido un sueño.

“Me siento muy orgullosa, no esperaba tanta gente aquí, es como un sueño. Es un resultado demasiado importante para el país y también para el judo mexicano. No me esperaba todo este apoyo. Muchas gracias por todo, estoy contenta por volver a México y celebrar con mi país”, aseguró Prisca Awiti en sus primeras palabras en su retorno al país que adoptó

“Creo que es un resultado demasiado importante no sólo para el país, sino para el judo mexicano, creo que logré poner el judo mexicano en el mapa y espero que mucha gente del país se acerque al judo y disfruten lo bonito que es el deporte. Espero esto inspire a todas las generaciones que vienen, que el judo es un deporte bonito y que, si te dedicas, todo se puede lograr”, finalizó Awiti tras también aclarar que ahora le toca descansar y disfrutar de su logro.