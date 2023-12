Video | A sus 42 años Britney Spears sigue siendo sexy y no duda en demostrarlo

La princesa del pop ha encendió Instagram con un sexy video donde se le ve en ropa interior.

El video la muestra a ella modelando un sosten de la marca de Victoria’s Secret, en el cual dejó el siguiente mensaje

“¡¡Finalmente encontré un sostén de Victoria’s Secret que no hace daño!!! ¡Me encanta un sujetador push up pero no me gusta el sujetador acolchado! Este sujetador es genial… ¡Te empuja hacia arriba y no hay relleno! ¡También es seda! ¡Ni siquiera siento que llevo algo puesto y es un color bonito también! ¡Los 40 pueden chuparme la… Regresé a los 6 este año ¡¡¡Me siento de seis la mayor parte del tiempo de todos modos!!!

A pesar de que el video está configurado para no poder dejar comentarios comenzó a circular en otras redes sociales dejando comentarios sobre lo hermosa que se ve y otros más preocupados por sus facultades mentales.