VerParaCreer | Pide dinero a su amiga y la bloquea por ofrecerle empleo en vez de prestarle

Vaya casos se dan en las redes sociales, como el de una usuaria de TikTok que fue bloqueada por su amiga por ofrecerle trabajo, luego de que ésta le pidiera dinero prestado.

A través de su cuenta @peirovemily, la tiktoker publicó un video con las capturas de pantalla de la conversación con su amiga, quien le pidió dinero para comprar pañales y leche para su hija porque no tenía debido a que se había peleado con su pareja.

La usuaria de TikTok le dijo que sí tenía dinero para prestarle, pero le recordó que ya le había prestado dinero antes y no le había pagado lo que le debía.

“Si te los puedo prestar, pero anteriormente ya te he prestado y no me pagaste”, escribió Emily y le propuso que mejor le podía conseguir empleo en su negocio. “No, yo no puedo trabajar ahorita por la niña, aparte trabajar eso no me gusta. Mejor le aguantó sus ma… al Ángel”, respondió la amiga.

Tras varios mensajes, la amiga se ofendió y optó por bloquear a Emily, quien compartió las capturas con la frase “Póngase a jalar, mija, que el dinero no cae del cielo”. La desbloquea para reclamarle Pero la historia no terminó ahí, ya que después de que el video se hiciera viral, la chica decidió desbloquear a Emily para reclamarle y pedirle que eliminara la publicación.

