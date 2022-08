Vecinos de las colonias Las Américas y Chapultepec se manifiestan contra bares

Morelia, Mich.- 19 de agosto de 2022.- Habitantes de las colonias Las Américas y Chapultepec se manifestaron en vía pública contra bares, luego de que se prevé la apertura de un nuevo negocio de este tipo sobre la avenida Enrique Ramírez.



Ante lo anterior solicitan al Ayuntamiento de Morelia que revise el tema, y consideraron

que se da con cierta facilidad las nuevas licencias o permisos para que operen centros

nocturnos.



Los inconformes desplegaron lonas con la consigna “Ya basta de bares” y señalaron que no

se ha pedido anuencia de los vecinos de la zona.

“Los habitantes de las colonias aledañas a la avenida Enrique Ramírez ya no podemos

tolerar la apertura de un nuevo antro/bar en esta zona, por lo que respetuosamente le

exigimos al Ayuntamiento porque aquí pretenden abrir un nuevo centro nocturno, y no

cuenta con las licencias públicas para operar”, señala el texto en una de las lonas de

protesta.



La apertura del bar se convertirá en un problema más para la tranquilidad de los vecinos

que intentamos acostumbrarnos a vivir con el ruido y el tráfico, pero no podemos permitir

que abran otro bar sin contar con los permisos hechos conforme a la ley”, agregaron.



Por lo anterior, los vecinos señalaron que se debe detener la apertura de este negocio, en la

avenida Enrique Ramírez, casi esquina con Acueducto.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción