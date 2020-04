Urge Lupillo Aguilera reactivar economía en México en emergencia sanitaria

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas exhortó a la Federación a implementar un plan urgente que garantice reactivar la economía y frenar la crisis, la cual está agudizando la pobreza e inseguridad en México.



El diputado federal por Michoacán consideró que ante la emergencia que se vive, es indispensable que la Federación impulse acciones concretas en materia económica, fiscal y hacendaria, que brinden certeza al pueblo mexicano y se considere el planteamiento que gobernadores del país han realizado.



“Hoy México demanda la unidad y solidaridad de todos, el cerrar filas para salir adelante en esta crisis sanitaria y económica que se vive en nuestro país, para con ello, también se pueda generar estabilidad”.



La crisis sanitaria en México, está dejando además de un gran número de población afectada por el Covid-19, en donde lamentablemente los decesos crecen de manera alarmante, también es real que si no se reactiva la economía y brinda certeza a las familias que hoy no tienen un empleo o sustento del cual vivir, se agudizará la pobreza y crisis.



Por ello, demandó a la Federación el implementar un plan de reactivación y respaldar a los estados y municipios del país, con recursos extraordinarios para atender la contingencia sanitaria y la crisis económica que se está generando como consecuencia.



Lamentó que en el decreto emitido por la Federación, se continúen priorizando proyectos que en estos momentos no son fundamentales, como es el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, recursos que bien podrían destinarse para garantizar que las instituciones públicas de salud cuenten con lo necesario, para atender a los pacientes y para apoyar a las familias que perdieron su empleo, así como a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son pilares de la economía nacional, ya que es donde más fuentes de empleo se generan.



Lupillo Aguilera reiteró su llamado a que a la brevedad, prospere la iniciativa que hace tiempo ha impulsado para que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, para que con ello se garantice la justa y transparente distribución de los recursos y se quite el castigo histórico que han padecido los estados y municipios, ya que es la Federación la que se queda con la mayor parte del dinero.



Desde el PRD en el Congreso de la Unión, puntualizó que se ha insistido porque se reasigne el presupuesto y se cancelen las obras, que no están generando ningún beneficio inmediato para el país y cuya viabilidad técnica está en duda, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.



Asimismo dijo que las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que incluye la eliminación de derechos laborales adquiridos, como el pago del aguinaldo, violenta la Ley, por lo que promoverán una acción al respecto.