Un tribunal estadounidense ha determinado que Ed Sheeran no copió su canción “Thinking Out Loud”

Un tribunal estadounidense ha dictaminado que Ed Sheeran no copió su canción “Thinking Out Loud” del coescritor de Marvin Gaye, Ed Townsend, poniendo fin a una demanda por derechos de autor presentada por los herederos de Townsend. Las productoras de Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing, también estaban incluidas en la demanda. Sheeran siempre negó las acusaciones y declaró que si se le declaraba culpable, dejaría su carrera musical. Los informes indican que el cantante se puso de pie y abrazó a su equipo después de que el jurado dictaminara que creó la canción de manera “independiente”. Una vez fuera del tribunal, Sheeran dijo estar “obviamente muy feliz” con el fallo. También expresó su frustración por el hecho de que las acusaciones, que calificó como “sin fundamento”, llegaran a un juicio. Sheeran afirmó que los artistas deben poder crear música original sin tener que preocuparse constantemente de que su creatividad sea cuestionada erróneamente. El año pasado, Sheeran ganó una batalla de derechos de autor en el Tribunal Superior de Londres por su canción “Shape of You” de 2017. Sin embargo, también enfrenta reclamos sobre “Thinking Out Loud” de una compañía propiedad del banquero de inversiones David Pullman, que tiene intereses de derechos de autor en la canción de Gaye.