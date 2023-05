¡Excelentes noticias para los propietarios de una Nintendo Switch que deseen jugar ‘The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom’!

La capacidad de almacenamiento que necesitan los videojuegos es un tema que preocupa a muchos usuarios, ya que algunos títulos requieren un espacio considerable en la memoria de la consola. En el caso de la nueva entrega de Zelda, ‘The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom’, para Nintendo Switch, el tamaño del juego no será mucho más grande que su antecesor, ‘Breath of the Wild’. Según se ha informado, el juego requerirá alrededor de 16 GB de almacenamiento en la consola, lo que supone un alivio para los usuarios que temían tener que hacer espacio adicional en sus dispositivos.

Sin embargo, existen otros juegos para Nintendo Switch que sí requieren un espacio considerable en la memoria de la consola. Algunos ejemplos son ‘NBA 2k23’, que ocupa 56 GB; ‘The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition’, que requiere 32 GB; ‘LA Noire’, que necesita 28 GB; ‘Resident Evil Revelations 2’, que ocupa 24 GB; y ‘Doom’, que requiere 21 GB. A pesar de que estos juegos cuentan con versiones para otras consolas y PC, sus tamaños fueron reducidos para adaptarse a la capacidad de almacenamiento de la consola híbrida de Nintendo.

Por otro lado, ‘The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom’ no se ha salvado de las filtraciones. Un grupo de usuarios de internet está difundiendo material de juego a una semana del lanzamiento del título, incluyendo la carátula de la entrega, gameplay y emulación en PC. Nintendo está trabajando para controlar estas filtraciones y evitar que el juego se vea comprometido antes de su lanzamiento.

Cabe destacar que recientemente, Nintendo ha anunciado una Nintendo Switch OLED edición ‘Zelda: Tears of the Kingdom’, la cual ya se encuentra disponible en Amazon con algunos cupones de descuento. A pesar de los contratiempos previos al lanzamiento, la saga de Zelda sigue siendo una de las más esperadas por los fanáticos de los videojuegos y se espera que la nueva entrega cumpla con las expectativas de los usuarios.