Un grito de auxilio salvó a Julia de ser otra víctima de la violencia de género

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre del 2020.- A punto de cumplirse siete meses del inicio de la epidemia por COVID-19, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), ha atendido a 3 mil 800 mujeres víctimas de algún tipo de violencia de género durante la emergencia sanitaria.



Julia (nombre que usaremos por seguridad), fue una de ellas, quien por un llamado de auxilio al número de emergencia 911, logró salir de la violencia que sufría por parte de su pareja. Su credencial de elector y algunos juguetes para su hijo fueron las únicas pertenencias que tomó al momento de escapar en busca de ayuda.



Julia se salvó del peligro, las humillaciones, los maltratos físicos y verbales, y de las amenazas de muerte que por más de tres años tuvo que sufrir. No sabía a donde ir, pero sí tenía claro que denunciar a su agresor era el primer paso. Así fue como encontró refugio en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).



“Era muy celoso, no me dejaba ni trabajar o si trabajaba él me escogía los trabajos. Al final, después de sus reclamos siempre terminaba pegándome frente al niño. No tenía a donde ir, pero al último me comentaron del refugio”, compartió la joven al aceptar que ningún acto de violencia en contra de la mujer debe tolerarse.



Aunque vive una realidad completamente diferente tras ingresar al refugio a cargo de la Seimujer, la joven aceptó que el reto es grande y deberá continuar con sus terapias psicológicas, de empoderamiento de la mujer y las diversas actividades que se ofrecen en los centros, pues su principal motivación es su hijo.



“Por ese miedo no te sales, es hasta el último cuando dices: ‘ya no quiero más golpes, ni quiero que mi hijo vea’, porque también veía cómo me trataba. No quiero que se vuelva igual que su papá. Ahorita le voy a echar más ganas por él”.



Con la voz entrecortada y los ojos llorosos comentó que la violencia, de cualquier tipo, ejercida en contra de las mujeres es un problema grave y aunque su historia tiene un final feliz, hay otras más que tuvieron un desenlace fatal.



De ahí destacó la importancia de confiar en las autoridades y pedir ayuda, denunciando cualquier tipo de agresión o suceso que ponga en riesgo su tranquilidad e integridad, pues esos gritos de auxilio pueden salvar la vida, así como salvó la suya.



“Las mujeres no están solas, la violencia escala y puede terminar en una tragedia, como sociedad no minimicemos y menos normalicemos ningún aspecto violento contra las mujeres”, pidió Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Seimujer.



La funcionaria reiteró que, actualmente la dependencia tiene habilitado el número de emergencia 4435822082, el cual está disponible las 24 horas del día durante toda la semana, asimismo el correo electrónico seimujeratención@gmail.com, y cuenta con un Refugio y una Casa de Emergencia, para resguardar a mujeres, sus hijas e hijos que vivan una situación que ponga en peligro su vida.