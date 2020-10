Se registran 2 accidentes automovilísticos, en Morelia y Charo

Morelia/Charo, Mich.- Miércoles 07 de octubre de 2020.- Dos accidentes automovilísticos se registraron en diferentes municipios y por fortuna no hubo lesionados ni fallecidos, solo daños materiales, comentaron contactos policiales y de rescate.

El primer percance ocurrió la noche del pasado martes, sobre la calle 5 de Febrero, en el Centro Histórico de Morelia, en las cercanías de la avenida Héroe de Nacozari.

Trascendió que en dicho lugar, un auto color rojo se estrelló contra un poste de madera y lo derribó; el piloto resultó ileso y de inmediato los oficiales de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad, de la División de Peritos, se encargaron de lo conducente.

La otra situación sucedió la mañana de este miércoles, sobre la carretera Morelia-Maravatío, dentro de la región de Charo, sitio donde un coche se salió de la superficie de rodamiento y cayó a un desnivel.

La unidad siniestrada es de color gris acero y no volcó; además, su ocupante no padeció heridas, indicaron las fuentes, las cuales no revelaron la identidad del conductor. En ambos casos, los automotores perjudicados fueron retirados por grúas y llevados a un corralón.