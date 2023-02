“Tú y Yo Somos Naranjas”, puerta para que la ciudadanía participe activamente en la vida política de Morelia: Andrea Ávila

En el marco de un año de trabajo como Coordinadora Municipal de Morelia y recorriendo a su vez distintas colonias de la capital michoacana durante este tiempo, Andrea Ávila Romano presentó la campaña “Tú y yo Somos Naranjas”, misma que tiene como objetivo

acercar a la ciudadanía a una política real, donde participen activamente para transformar la

vida de las y los habitantes morelianos.

La dirigente naranja de Morelia apuntó que cada tres años la ciudadanía es testigo de una

pasarela política de rostros bien conocidos pero no por su buena reputación, pues dijo, son

personajes que juegan con las necesidades de la gente y las ilusiones, pues prometen

cosas que no quieren ni pueden cumplir; por ello Andrea Avila hizo hincapié en qué hoy más

que nunca, Morelia merece buena política, una hecha por las y los ciudadanos de a pie, que

no sólo escuchan las problemáticas, también las viven cotidianamente, pues son

ciudadanas y ciudadanos ordinarios.

“Llevo varios años recorriendo Morelia y en ese caminar he visto pasar, como ustedes,

campañas, promesas y discursos, mientras nosotros seguimos igual. Por eso reitero que la

política ya no les pertenece más, así como no les pertenecen las calles ni los medios de

comunicación, ni el recurso público y mucho menos el futuro” acotó la vocera y

coordinadora de Morelia.

Del mismo modo, Ávila Romano remarcó que la campaña “Tú y Yo Somos Naranjas”

pretende cosechar el fruto de un año de trabajo a partir de la continuidad de programas

como Ciudadanos Seguros, Menú Ciudadano, así como la rehabilitación de espacios

comunitarios, gestiones sociales, talleres de defensa personal y capacitaciones sobre

distintos temas de interés ciudadano.

“Me siento orgullosa de decir que todos estos proyectos que hemos implementado en este

año de trabajo no han sido una labor en solitario, es el resultado de todo un equipo que

respalda a su servidora; ciudadanas y ciudadanos ordinarios pero valientes que lo dan todo

por un mejor futuro para Morelia. Manuel Adahir Marroquín, Sisi Paulina Pérez, Mario Ríos,

Paulina Pérez Coria, Lourdes López Verduzco, Audiel Cortés y Christopher Bieze respaldan

este trabajo conjunto para que Morelia se ponga en Movimiento” concluyó Andrea Avila .