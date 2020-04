Por Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario Internacional

El Ingeniero Empresarial Agropecuario, Yair Antonio López Ramírez, natural de Guadalajara (México), y con tan solo 28 años, es el artífice de Treembo, la primera plataforma de agronegocios en México, cuyo lanzamiento oficial ha sido este año, pero cuya andadura se remonta a 2016. Treembo aspira aglutinar a 10 millones de usuarios económicamente activos en el sector agro mexicano.

Orígenes

Según explica Yair Antonio, Director General de Treembo “nuestra plataforma comienza en julio del 2016, a raíz de un mal año agrícola para mi familia, era mi primera temporada como egresado de Ingeniero Empresarial Agropecuario e intenté unirme al negocio familiar con mucho entusiasmo, en la parte administrativa, tratando de bajar los costos de producción y aumentar la eficiencia en todos los procesos. La idea comenzó con el nombre de Greenbook, el cual después de un año y medio decidimos cambiar para tomar una identidad propia, que no se pareciera a ninguna otra plataforma. Fue un mal año como comento, por parte de la comercialización, yo intenté encargarme de comercializar la cosecha de la agrícola familiar en Los Mochis, Sinaloa, que era Chile Jalapeño, Tomatillo (tomate de cáscara) y maíz, con los cuales me fue pésimo, fue un año de mucha oferta, poca demanda y precios por los suelos, al grado de que la cosecha de chile jalapeño quedó en la planta, nunca se recogió por la falta de buenos precios”.

“Pero no solamente me di cuenta en la comercialización de la falta de una plataforma, también me hicieron falta muchos contactos a la hora de consultar precios de insumos con proveedores de semillas, fertilizantes, transportes, maquinaria y más. Para alguien de mi edad, es desesperante buscar en internet proveedores y clientes y no encontrar un lugar especializado para el tema del campo, las pocas empresas que encontraba en internet estaban dispersas, en páginas propias regadas por el mundo del internet. Y esta necesidad la compartía con mis familiares dedicados al agro, amigos y personas de la región, quienes se han acostumbrado a utilizar los recursos “que estén a la mano” o “que ya conozco” con una resignación que yo no comparto. Ahí decidí emprender creando una plataforma donde se unan todos los eslabones de la cadena agro, para hacer negocios, compartir información relevante, buscar trabajo, y todo lo que pueda aportar a este gran sector”, explica el Ingeniero Yair Antonio López.

Objetivos de Treembo

Los objetivos de Treembo, según explica el Ingeniero Yair Antonio López, pasan fundamentalmente por “en primer lugar, mapear las regiones productivas y la oferta de productos agroalimentarios en México y ponerla disponible para cualquier comercializador o potencial comprador; Disminuir el desperdicio de alimentos por falta de comercialización; Conectar la oferta y demanda de insumos, productos y servicios para la cadena de productiva; Brindar información para la toma de decisiones en tiempo real como precios, clima, noticias, información oficial, cursos, etcétera”.

Además, el responsable de Treembo añade que “queremos crear un sitio especializado en el agro, sin la intervención de otras industrias u otros temas que no encajen en el objetivo, así como vamos a fomentar el empleo del campo con nuestra bolsa de trabajo”.

Funcionamiento

“La plataforma es grande pero sencilla, funciona con el formato de red social al que estamos acostumbrados, pero pensada específicamente para las necesidades del agro como Compra/Venta, Noticias, Bolsa de Trabajo, Búsqueda de contactos específicos, cursos y más”, puntualiza el dueño de Treembo.

Asimismo, el Ingeniero Yair Antonio puntualiza que “el principal objetivo de la plataforma es brindar soluciones a cualquier persona que necesite información, contactos y comercio del agro en un mismo lugar. Cuando una persona tenga cualquier duda o necesidad del sector agro, pensará en acceder a Treembo para buscar”,

“Nuestra finalidad es conectar las diferentes regiones de México y simultáneamente ir conectando diferentes destinos comerciales con los que tenemos relaciones para fortalecer el comercio y la vinculación internacional, y así brindar oportunidades de negocio a nuestros productores mexicanos, en la medida que se generan oportunidades también para los productores de otros países”, apunta el Ingeniero Yair Antonio López.

Explorar nuevos países

El máximo responsable de Treembo revela que “pretendemos llegar a 10 millones de usuarios económicamente activos en el sector agro mexicano y explorar nuevos países con necesidades de crecimiento agroalimentario”.

Perfil de Usuarios

En relación al perfil de los usuarios de esta plataforma, el dueño de Treembo desvela que “hay personas desde los 18 años hasta los 60, realmente no hay un perfil definido, ya que Treembo es para cualquier persona con hambre de buscarle, que no está conforme con las opciones que conoce, que sabe que no tiene nada que perder al buscar en una plataforma digital donde sí tiene mucho que ganar. Pero si hay un público que domina, y este es el público milenial en su mayoría, personas de 23 a 36 años, que queremos búsquedas rápidas, eficientes, más alternativas, ejemplos, información y todo lo que nos brinde seguridad para hacer negocios y nos saque de los métodos tradicionales”

Europa y Asia

Treembo apuesta por explorar nuevos mercados y consolidarse en los mismos. En este sentido, Yair explica que “sin duda conectar el continente americano es nuestro primer objetivo de expansión, desde Argentina hasta Alaska, pero no perdemos de vista puntos como Europa y Asia, que son mercados demandantes de alimentos de calidad y que les dan un buen valor a nuestros productos”.