Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril de 2020.- Al participar en la Reunión Estratégica de Gobernadores y empresarios del Noroeste del país, Silvano Aureoles Conejo urgió a la unidad y suma de esfuerzos para hacer frente a la actual emergencia sanitaria y a definir con urgencia un plan de reactivación económica ante el impacto, sin precedente en varias décadas, que la pandemia del COVID-19 dejará en este sector.



“Si es como está pronosticado, de que la crisis estaría controlada o acotada hacia fines del mes de junio, vamos a requerir de inmediato un plan integral de reactivación económica, recuperar los empleos y salir juntos adelante”, afirmó el Gobernador de Michoacán.





En el encuentro participaron los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como empresarios y otros asistentes, entre ellos el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.



Aureoles Conejo expresó su reconocimiento y gratitud a los empresarios, “por jugársela siempre por México, por nuestro país, más en los momentos que estamos viviendo ahora”.



Expuso que la circunstancia que atraviesa el país es inédita y necesita de todos, de la apertura al diálogo, de escuchar todas las voces, de la construcción de alianzas y de acuerdos para poder salir adelante.



“Frente a la situación tan grave y extraordinaria que vivimos, no hay otro camino que sumar esfuerzos, que sumar voluntades; que afloren la solidaridad y compromiso, como ustedes de manera permanente lo han venido demostrando”, sostuvo ante inversionistas y gobernadores.



Explicó que gobiernos locales tienen que caminar del lado del sector empresarial para poder, inmediatamente superada la crisis sanitaria, o por lo menos acotada, iniciar un estrategia integral de reconstrucción del país.



Señalo que, según las proyecciones, México va a enfrentar una de las crisis económicas más graves que se conozcan en los últimos 100 años.



“Eso es hablar de proporciones mayores y no habrá margen para titubeos ni posturas mezquinas, sino la apertura para sumar, para construir y encontrar la salida que el país necesita”, sostuvo.



En ese sentido, destacó la importancia de establecer las alianzas y acuerdos necesarios para que no se pierdan los empleos ni se registre el cierre de empresas, luego de atenderse la contingencia de salud.



Aureoles Conejo urgió, por ello, a que estados y municipios reciban los recursos extraordinarios para atender la carencia de insumos, equipos, materiales y medicamentos suficientes a fin de hacerle frente a la propagación de enfermos por COVID-19.



También urgió a que haya un gran acuerdo para que se dispongan de recursos extraordinarios que se puedan aplicar para reactivar la economía.



“Esto significa que el Gobierno de la República tiene que hacer una reorientación de la inversión y del gasto público. En una crisis como la que vivimos no se pueden mantener los mismos parámetros y las mismas prioridades”, sostuvo.



Es momento, dijo, que el Gobierno de la República posponga, sustituya o cancele proyectos que no son en este momento estratégicos, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y esos recursos destinarlos a atender la contingencia y apuntalar a las empresas, “sobre todo a las pequeñas y medianas, que son el principal soporte de la economía del país” -enfatizó-.



Aureoles apuntó que, de acuerdo con las proyecciones, la pandemia provocará un decrecimiento mínimo del 7 por ciento en la economía, lo que dejará más de 5 millones de nuevos pobres en México, es decir, se retrocedería una década en cuanto a niveles de pobreza.



Por ello, consideró apremiante también reformar Ley de Coordinación Fiscal, por ser injusta y discrecional en su distribución, particularmente con los estados que más riqueza generan.



“Creo que es una buena oportunidad trabajar juntos, hacer sinergia, hacer alianzas en una etapa compleja que se nos vendrá muy pronto y que requerirá de un plan integral de reactivación económica inmediato”, reiteró.



Recordó que Michoacán ha ido un paso adelante en este objetivo, para lo cual, además de las medidas sanitarias implementadas, suspendió el pago del Impuesto sobre la Nómina por cinco meses, y el Impuesto de la Nómina por 4 meses, además de destinar una bolsa de créditos de 6 y hasta 250 mil pesos con periodo de gracia y sin intereses, para las micro, pequeñas y medianas empresas.