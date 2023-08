Tormenta tropical Dora provocará lluvias fuertes, pide PC estatal tomar previsiones*

Morelia, Michoacán, 1 de agosto de 2023.- Aun cuando la tormenta tropical Dora, se aleja de las costas del Pacífico, sus efectos podrán provocar este día, lluvias fuertes en gran parte del estado de Michoacán, de ahí el llamado a mantenerse alertas y actuar en consecuencia en caso de ser necesario.La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a las y a los michoacanos a tomar medidas preventivas y de autocuidado, en virtud que estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, lo que podría ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones.

Así, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, afectaciones a la salud, a la integridad física y/o al patrimonio familiar, se recuerdan las recomendaciones que para estos casos, han dispuesto las autoridades en materia de protección civil:• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble.• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos.• Extremar precauciones ante las ráfagas de viento, buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas

.• En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar sus pertenencias

.• Considerar evacuar su hogar si vive en un área que es susceptible a movimientos de ladera,• Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento

.• Mantenerse alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua.

• Tener a la mano una mochila de emergencia, con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes sellados en bolsas de plástico.

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas

.• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.• No intentar cruzar corrientes de agua.• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.• No manipular artículos de metal durante la tormenta eléctrica.• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.Recordar que para el reporte de situaciones de riesgo, accidentes o cualquier tipo de eventualidad, se dispone del número telefónico de emergencias 911.