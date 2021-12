Toma de la SEE pone en riesgo pago de aguinaldo a más de 31 mil trabajadores de cheque

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2021. La Secretaría de Educación del Estado (SEE) lamenta informar que, con la toma de las oficinas centrales por un grupo sindical, el proceso de pago del aguinaldo se pone en riesgo para trabajadores que cobran con cheque.

Ello, luego de que este lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, anunciaron que tras las gestiones realizadas se cuenta con más de mil 46 millones de pesos, para comenzar a pagar la primera parte del aguinaldo.

Sin embargo, la dispersión de este recurso a los docentes que cobran con cheque no será posible de la manera proyectada, luego de que la dependencia estatal fue tomada por un grupo magisterial.

En tanto no se garantice la seguridad de los trabajadores que fueron desalojados el día de ayer, y se puedan reanudar todas las actividades laborales en el edificio central de la SEE, no será posible el pago para más de 31 mil 400 trabajadores de la educación.

La Secretaría de Educación informa que los pagos para quienes cobran con tarjeta bancaria, sí podrán comenzar a fluir, debido a que ese proceso no se ve afectado con la toma de las instalaciones ubicadas en la avenida Siervo de la Nación.