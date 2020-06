Supervisa Carlos Herrera protocolos fitosanitarios y de sanidad agrícola en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 5 de junio de 2020.- Cada sector social de Michoacán debe reflexionar sobre su quehacer en la pandemia para seguir las medidas sanitarias y evitar contagios de COVID-19, indicó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.



Al realizar un recorrido por una empacadora de aguacate, en compañía del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, y del presidente de la Asociación de Productores, Empacadores Exportadores de México (APEAM), Gabriel Villaseñor Zurita, donde verificaron los protocolos fitosanitarios y de sanidad ante la pandemia por COVID-19, el encargado de la política interna llamó a la corresponsabilidad a todas las empresas del ramo, incluyendo directores, plantilla laboral y consumidores, con la finalidad de convertirse en factor de influencia para su círculo social cercano.



“Si sabemos que el COVID-19 es altamente contagioso y que se transmite muy rápido, no voy a un antro o a unos 15 años o una boda, o si veo un gimnasio abierto, no voy, es mi corresponsabilidad; por ello solicitamos que se conviertan en personas de influencia para generar empatía y solidaridad con quienes están enfrentando este gran reto”, añadió.



Herrera Tello sostuvo que cada empresa debe asumir sus protocolos, acorde con los estándares establecidos por las autoridades en salud, con el objetivo de evitar cualquier brote y con ello poder reactivar el sector económico.



“Tenemos dos caras de la moneda; por un lado la crisis de COVID-19 y las muertes lamentables y la necesidad de quedarnos en casa, pero por el otro lado tenemos la necesidad de trabajar, por ello la necesidad de abrir la economía, aún no es una reactivación, es apenas reabrir y en un par de meses buscar mecanismos para inyectarles recursos a los negocios e irnos recuperando”, añadió.



El titular de la Sedeco, Jesús Melgoza, destacó el esfuerzo económico y de capacitación que han realizado los empresarios para cumplir con los protocolos de prevención del COVID-19, ratificado en una carta compromiso firmada por 36 representantes de cámaras, organismos y grandes empresas, el pasado lunes ante el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



En el recorrido por la planta empacadora de aguacate participó también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM), Raymundo López Olvera.