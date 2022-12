SSP lleva campaña de prevención de accidentes a Uruapan, Zamora y Jacona

Michoacán, 10 de diciembre del 2022.- Con el objetivo de brindar la información necesaria a la ciudadanía para evitar percances de tránsito en la entidad, así como garantizar su seguridad durante las fiestas decembrinas, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevan a cabo una campaña de prevención de accidentes, el cual se realiza ya en los municipios; primeramente en Morelia, seguido de Uruapan, Zamora y Jacona.

En estos municipios, el personal de la Dirección de Tránsito y Movilidad, en amplia coordinación con autoridades municipales de las demarcaciones en mención, compartieron mediante señaléticas y folletos, una serie de recomendaciones a conductores y peatones, con el fin de dar a conocer las disposiciones del Reglamento de la Ley de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán.

Sugerencias como no utilizar el teléfono al conducir, no manejar cansado o en estado de ebriedad, priorizar el paso al peatón y ciclistas, utilizar protección adecuada y no tripular más de dos personas una motocicleta, fue la información compartida a las y los habitantes de las dos ciudades.

Estas políticas públicas son impulsadas por el Secretario de SP, Maestro José Alfredo Ortega Reyes, y estarán compartiéndose en los diferentes municipios de la entidad durante esta época de fiestas decembrinas. Además, están a su disposición las líneas de emergencias 911 y 089, para la atención oportuna ante siniestros o urgencias.