Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de higiene y prevención para mitigar la propagación de infecciones respiratorias durante la temporada de frío, tales como la gripe, el resfriado común y otros virus.

La prevención es una responsabilidad compartida, por ello, es importante el lavado de manos frecuente, con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de tocar superficies de uso común, toser o estornudar. Se recomienda también desinfectar objetos y superficies como manijas, interruptores de luz, teléfonos y teclados.

La SSM también recomienda ventilar lugares cerrados abriendo ventanas y puertas para permitir la circulación del aire fresco y con ello, reducir la concentración de virus en el ambiente.

Si algún familiar presenta síntomas de enfermedad respiratoria como tos, estornudos, dolor de garganta, es crucial actuar de manera responsable para cuidar su salud y evitar contagios con el uso de cubrebocas, así como cubrir nariz y boca con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar y desechar el pañuelo inmediatamente.

En caso de dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho o fiebre alta, se debe buscar atención médica inmediata y evitar tomar medicamentos sin prescripción, especialmente antibióticos. La automedicación puede dificultar el diagnóstico, empeorar la condición o generar resistencia a los medicamentos.

Finalmente, la SSM recuerda que se mantiene vigente la vacunación contra la influenza, COVID-19 y neumococo, con biológicos disponibles de manera gratuita en los 364 centros de salud del estado.