Soy una persona en la que se puede confiar: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2021.- Memo Valencia comprometió su palabra de que Morelia será una ciudad segura y con desarrollo económico de llegar a la Presidencia Municipal el próximo 6 de junio, tras reunirse con vecinos de la colonia Adolfo López Mateos.

“Quiero luchar duro para que haya una ciudad segura. Si hay orden habrá empleo, economía, progreso y desarrollo. Quiero que tengan claro que, si van a dar la cara por mí, voy a hacer valer ese esfuerzo y no les voy a quedar mal. Voy a trabajar duro para tratar de resolver los problemas, quiero que me den su confianza, soy una persona en la que se pueda confiar”, aseguró Memo Valencia, luego de su encuentro principalmente con mujeres priístas, colosistas, comprometidas por el partido y ahora con el proyecto que representa el candidato a presidente municipal por el PRI.

Memo se dijo también admirador de Luis Donaldo Colosio y apuntó que “el partido no es malo, lo saben, quiero que tengan la seguridad que no voy a ser uno más del montón, que se sientan orgullosas de mí, voy solo porque tengo una verdadera alianza con la sociedad. No puedo dejar mi palabra empeñada si no les voy a cumplir, he ayudado a muchísimas víctimas de las que se aprovecharon de su palabra, que han confiado por eso no puedo dejar mi palabra aquí empeñada con ustedes si no les voy a cumplir, tengan la seguridad que sí lo cumpliré”.

En ese sentido, la señora María Arellano Montero, quien abrió las puertas de su casa para invitar a Memo Valencia a compartir los alimentos, narró que desde hace más de 3 décadas han sido militantes del PRI, ella y sus vecinos confían en el trabajo y los resultados que ya dio desde la sociedad civil organizada el abanderado tricolor por Morelia; recalcó que para darle su apoyo no necesitan ningún papel firmado.

“Aquí no hay coalición, vamos solos como PRI siempre, creemos en la persona, no necesitamos que nos lo firmen, él tiene palabra le creemos porque ya lo ha demostrado. Somos gente de palabra, él trae esas mismas raíces, somos gente como la de antes que daban su palabra y era ley, por eso vamos contigo Memo, queremos que nos reconozcas como aliadas y no nos olvides cuando ya seas presidente, estaremos siempre contigo”, dijo doña María.

En la reunión, vecinos de la señora María, dieron testimonio de los resultados de Memo Valencia para contar con una Morelia más segura; externaron que esa confianza que pide el candidato a los morelianos, ya la tiene ganada.

“La confianza se gana con un solo pasito, se fue ganando la confianza y nosotros todos estamos muy agradecidos porque nos ayudó, nos dio resultado. A mi hijo le robaron su carro en Villas del Pedregal hace aproximadamente 22 días y gracias a usted lo recuperó rápido, sí lo desvalijaron, pero alcanzamos a recuperar el cascarón, la máquina no se la alcanzaron a llevar en San Juanito lo recuperaron”, contó Teodora Rubio Linares.

“A mi vecino del otro lado de mi casa, también le robaron su camioneta allá en Cuitzeo y también usted se la recuperó”, dijo otra vecina.

Finalmente, Memo reconoció que tener de su lado a ciudadanos que buscan vivir mejor lo alienta para no defraudar a nadie.