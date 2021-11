Silvano Aureoles no solicitó formalmente la federalización de nómina educativa: Leonel Godoy Rangel

RED 113 MICHOACÁN Redacción

Morelia, Mich. – 15 de Noviembre de 2021.- El diputado federal Leonel Godoy Rangel, informó que el ex gobernador del estado Silvano aureoles conejo no gestionó la federación de la nómina a través de su propuesta de Ley de Egresos de éste año y que solo hizo declaraciones a la prensa sobre el tema, por lo que no hay indicios legales de que haya trabajado en ese sentido.

“La federalización, en concreto, era una solicitud que debió haber hecho, no sólo en declaraciones de prensa, el anterior gobernador, sino que se reflejara en la disposición del presupuesto que tenía para el 2021, el gobierno de Michoacán, no ocurrió así, entonces se tiene que ahora hacer gestiones”, detalló el legislador.

Sin embargo, Godoy Rangel confió que con lis trabajos conjuntos del Gobierno de la República y se logré que los maestros estatales pasen a depender de la Federación.