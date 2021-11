Cualquier grupo de armado, está fuera de la ley: Gobernador de Michoacán

RED 113 MICHOACÁN Redacción

Morelia, Mich.- 15 de Noviembre de 2021.- El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que los grupos de civiles armados que hay en la entidad están fuera de la ley, luego de ser cuestionado sobre el tema del grupo autodenominado Pueblos Unidos.

“Cualquier grupo armado está fuera de la ley, no porque ahora tratan de camuflajear diciendo que son autodefensas, ese terminó no existe en la ley”.

El mandatario señaló que tolerarlos sería contraproducente y que ya hay antecedentes previos de que permitirlos es una estrategia errónea.

“Ya nos pasó con el gobierno (presidencial) de Enrique Peña Nieto, con “El Virrey” Alfredo Castillo (Comisionado para el desarrollo y la seguridad de Michoacán) que legalizó y armó a los grupos de autodefensa y que en realidad esas armas están ahora extraviadas o al servicio de la delincuencia organizada. Yo lo he dicho, es el rápido y furioso Michoacán. Entonces eso no puede ser y no permitiremos que de ninguna manera estamos nosotros con ese tipo de manifestaciones.”.

Asimismo señaló que los grupos de civiles armados pueden tener intenciones ocultas.

“Casi siempre es un montaje para cuestiones ilícitas y tienen que ser desarmados, ese es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es el órgano encargado de velar por la Ley Federal de Uso de Explosivos y Armas de Fuego”.

El exgobernador de Michoacán, y ahora diputado federal, Leonel Godoy Rangel, coincidió con el gobernador al señalar: “Cualquier grupo de civiles armado, que exista sin autorización de acuerdo a nuestra Ley Federal de Uso de Explosivos y Armas de Fuego, pues un agrupamiento ilegal que tienen que desarmarse”, al principio yo creo que se tiene que tratar de hablar con ellos, porque efectivamente, la etapa de autodefensas ya concluyó en nuestro estado”.