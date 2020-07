Silvano Aureoles anuncia defensa para distribución justa de los recursos públicos del país

Morelia, Michoacán, a 24 de julio de 2020.- Debido a que la epidemia por el COVID-19 puso sobre la mesa el añejo problema de la injusta distribución de los recursos con los que disponen estados y municipios para hacer frente a las demandas de la sociedad, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, urgió a una nueva Convención Hacendaria.

La necesidad de un nuevo Pacto Fiscal y su importancia. Un nuevo pacto fiscal es urgente y necesario. No es solo un asunto de números ni de políticos y gobiernos, se trata de un tema de justicia y equidad social, sobre todo porque hoy México enfrenta una de las crisis más graves de su historia. Necesitamos una distribución justa de los recursos, para enfrentarla de la mejor manera posible y cuidar bien de nuestra gente, de nuestro país. Posted by Silvano Aureoles Conejo on Friday, July 24, 2020

“Necesitamos una nueva Convención Hacendaria, justicia en la distribución de los recursos, que se revise y modifique el actual pacto fiscal, y con este mensaje de hoy, quiero reiterarles que no vamos a parar en la defensa de esta causa federalista, porque estamos seguros de que es una causa justa”, puntualizó.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el mandatario michoacano resaltó la importancia del tema, para los gobiernos y la sociedad en general, ya que se trata de discutir y acordar el cómo se recuperarán los estados de la peor doble crisis, sanitaria y económica, que ha provocado el COVID-19.

“Esta discusión debe interesarnos a todos, porque de cada peso que genera Michoacán, el gobierno federal sólo le regresa al estado 20 centavos y con eso tiene que arreglárselas para salud, educación, infraestructura, seguridad, servicios, atención a jóvenes, igualdad de género, cuidado del ambiente, entre otros temas”, recalcó.

El mandatario explicó que, Michoacán, al igual que otras entidades federativas, necesita recursos para reforzar áreas del desarrollo económico y es necesario que el pacto fiscal, que data de hace 40 años, sea congruente con la realidad.

“El reto no es menor y nos obliga a los servidores públicos, desde el presidente de la República, hasta la autoridad local, a abandonar posiciones rígidas. Hoy México enfrenta una de las crisis más graves en su historia y la desigualdad a golpeado a miles de mexicanas y mexicanos que no pueden lavarse las manos por falta de agua o a niños que no pueden seguir estudiando y sufren violencia familiar”, puntualizó.

Finalmente, el Gobernador Silvano Aureoles señaló que, esta defensa trata de los recursos que los ciudadanos aportan por el pago de sus impuestos, con su trabajo y esfuerzo, por lo que la Federación está obligada a regresárselos mediante el mejoramiento de los servicios y atención a sus necesidades en crisis como la del COVID-19.