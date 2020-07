Queda descartada alianza total con el PRD, asegura líder panista, Oscar Escobar

Morelia, Mich., a 25 de julio de 2020.- El Partido Acción Nacional analiza las posibilidades de ir solos en la mayoría de los municipios y distritos donde se encuentra fuerte, con mujeres y hombres de alto perfil, para las elecciones de 2021, anunció Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán.

Apuntó que aún no se entabla un diálogo con la dirigencia estatal del PRD para puntualizar el tema de la alianza, por lo que aún no se define una ruta clara.

“Estamos a nada de iniciar con el proceso electoral, eso hace que todos los institutos políticos busquen la forma de posicionar las estrategias con las que se quiere contender, sin embargo, hasta este momento no me he reunido con el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona, ni con la secretaria general, Araceli Saucedo. No se tiene un acuerdo o las bases para desarrollar una alianza electoral en Michoacán”.

Recalcó que las encuestas colocan al PAN como la principal oposición, lo que refleja la expectativa, reconocimiento y confianza de la ciudadanía, lo que impulsa al instituto político a tener una ruta clara sobre la próxima contienda electoral.

Escobar Ledesma destacó que de concretarse dicha alianza para el proceso electoral en Michoacán, se garantizará en todo momento que no responda a intereses personales y se cumpla con perfiles altamente calificados.

“En Acción Nacional tenemos excelentes perfiles, mujeres y hombres con experiencia, conocimientos y muchas ganas de cambiar las condiciones que se viven en el país. Habremos de evaluar si es necesario establecer una alianza parcial, donde se sumen los mejores liderazgos y perfiles de cada instituto político. La regla de oro para este proceso electoral 2020-2021 será ir sólos en la mayor cantidad de municipios y distritos donde tenemos perfiles altamente calificados, que no respondan a intereses personales, ni simulaciones, queremos candidatos que verdaderamente representen a los michoacanos”.

Finalmente, el dirigente albiazul recalcó que las siguientes semanas serán fundamentales para establecer la forma en la que se contenderá en las próximas elecciones, al clarificar si habrá alguna alianza o coalición.