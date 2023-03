Senador Antonio García Conejo, expresa su reconocimiento y respaldo a la lucha de las mujeres en el #8M

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2023.-La lucha por la equidad requiere de la inclusión y la participación activa de ambos géneros, aseguró el senador Antonio García Conejo desde la tribuna del Senado de la República.

Durante la sesión del Pleno, el legislador manifestó su reconocimiento y respaldo a la lucha de las mujeres, quienes representan una fuerza importante en todos los sectores de la sociedad.

“Debemos generar los recursos necesarios para sensibilizar, visibilizar y educar en el camino de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres. Pero con acciones reales y no sólo con discursos vacíos”, señaló.

García Conejo criticó la falta de políticas públicas claras y objetivas a favor de las mujeres, pues en lo que va del sexenio, suman casi 4 mil 800 feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“De qué nos sirven reformas, modificaciones o una nueva legislación en favor de las mujeres, si en la aplicación no se ven los resultados, no se materializan; si no hay políticas públicas claras y objetivas en favor de ellas, si no hay programas que las beneficien y les generen mejores condiciones para una vida libre y plena”, argumentó Antonio García Conejo.

Concluyó que es tiempo de tomar acciones con resultados tangibles para que las mujeres dejen de sufrir todo tipo de violencia, garantizar todos sus derechos desde la niñez y hasta la vida adulta, para que vivan tranquilas, felices y en plenitud.

“Hoy y siempre reconozco y aplaudo esta lucha que han encabezado las mujeres de México y de mi estado Michoacán, quienes son un ejemplo de unidad, de esfuerzo, de trabajo duro, de honestidad y empatía, porque no hay adversidad que las detenga en sus objetivos”, finalizó el legislador desde la tribuna de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.