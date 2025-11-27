Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó la campaña “Michoacan@s x Michoacán”, una iniciativa para promover el turismo interno y el consumo de productos locales entre la población del estado.

La iniciativa, enmarcada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, consiste en que los negocios ofrezcan a los ciudadanos descuentos preferenciales, promociones exclusivas y tarifas especiales en rubros como comida, hospedaje y servicios turísticos. Estas facilidades, sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento, buscan estimular las visitas y fortalecer la economía.

“Es tiempo de visitar lo que nos da identidad, en cada platillo, en las danzas y las artesanías, los bosques, lagos y playas. Los pueblos que son testigos de la historia y el valor de su gente”, explicó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encargada de esta iniciativa.

Esta campaña no se limita solo al sector turístico, agregó María Alondra Villaseñor Fernández, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Morelia (Canaco Servytur), “aquí entramos todos los sectores, comercios, servicios, la tienda de ropa, medicina, todos somos parte de esta iniciativa para el consumo local”. Mientras que Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, agregó que “esto es parte de lo que debemos hacer los empresarios como co responsables en este plan, hacemos lo que nos corresponde”.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Graciela Patiño Peña, se sumó al llamado, enfatizando la corresponsabilidad ciudadana: “Es importante considerarnos como michoacanos que viajamos por el estado en distintos momentos del año. Hacemos un llamado a todos a ser partícipes y apoyarnos”. Declaración que fortaleció Roberto Molina Garduño, empresario hotelero, “hoy más que nunca es importante retomar la fuerza del estado y el orgullo de ser de aquí. Los prestadores de servicios reconocemos esta gran apertura que tiene la Sectur Michoacán, hemos estado enterados de las estrategias y líneas de acción a tomar dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

El lanzamiento de esta iniciativa ha logrado establecer alianzas estratégicas con cámaras empresariales, turísticas, de alimentos y servicios, así como tour operadores. La Sectur extiende un llamado a todas las empresas del ramo a sumarse a este esfuerzo colectivo impulsado por el orgullo de ser michoacanos. Los interesados aún pueden registrarse en la siguiente liga:https://docs.google.com/forms/d/1kWvha-knq01oeVy6z_vjFS3wS8YdcYxGvpYRpjFXDp0/viewform?edit_requested=true