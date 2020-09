Secretaría de Salud exhorta estar alerta a síntomas de enfermedades respiratorias

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a estar alertas a los signos y síntomas de alarma de enfermedades respiratorias, para romper la cadena de contagio por COVID-19.



Es importante brindar atención a cada uno de los miembros de su familia que en los últimos 10 días hayan presentado tos, fiebre, dificultad para respirar (dato de gravedad) o dolor de cabeza, acompañado de dolor muscular, de articulaciones, garganta, escalofríos, dolor torácico, escurrimiento nasal, pérdida de olfato, gusto y/o conjuntivitis, a efecto de que lo lleven al médico de manera inmediata.



Todas las unidades de primer y segundo nivel de atención de la SSM están adaptadas y preparadas para brindar atención médica oportuna; además de que se cuenta con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que se encarga de realizar la prueba de positividad de COVID-19 en los casos sospechosos.



La dependencia hace un llamado a las y los michoacanos a no automedicarse, pero principalmente a no relajar las medidas básicas de higiene en su vida diaria, ya que estas acciones son primordiales dentro de la Nueva Convivencia para la contención del virus.



Mientras no exista cura o vacuna contra este padecimiento es primordial el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo.