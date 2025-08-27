Lázaro Cárdenas, Mich.- 27 de agosto de 2025.- La madrugada de este miércoles, dos muchachos que viajan a bordo de una motocicleta sufrieron un derrape y posterior choque contra un árbol en Lázaro Cárdenas, con saldo de un muerto y un herido.

Según los datos recabados en la labor reporteril, fue esta madrugada cuando los motoristas circulaban sobre la avenida Francisco Noyola y a la altura de la Comisión Federal del Electricidad, perdieron el control de la unidad provocando que derraparan e impactaran contra un árbol ubicado en el camellón central.

Algunas personas al darse cuenta del percance pidieron apoyo de las corporaciones de auxilio, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de Jesús Kleyver R.

Los socorristas además auxiliaron Fernando Josafat A., de 20 años de edad, vecino de la colonia Tinoco Rubí, mismo que fue trasladado a un nosocomio de esta ciudad portuaria para su adecuada atención médica.

El área del accidente fue resguardada por la policía y más tarde elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cuerpo.