Se pronuncia Gobierno de Michoacán en favor de los derechos políticos de los migrantes

Morelia, Michoacán, a 9 de junio de 2020.- Como estado binacional, donde se ha trabajo arduamente para garantizar los derechos de los migrantes, el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo se sumó, a través de la Secretaría del Migrante, al bloque que la sociedad civil y migrantes organizados acordaron conformar para rechazar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo la iniciativa que permite contar a los migrantes con representación legislativa.



A través de las Jornadas Virtuales de Migración, que lleva a cabo el Gobierno de Michoacán, se abordó el Tema: Los Derechos Políticos de los mexicanos en el Exterior en los Estados: Retos y Oportunidades. ¿Qué Hacer? Daniel Thatcher, doctor en ciencias políticas y el líder migrante, Carlos Arango, hicieron un llamado a los migrantes y mexicanos en general a levantar la voz para no permitir lo que catalogaron como “un acto de rapiña política”.



“Levantar la voz y unificarnos en todos los estados, los migrantes, para emitir un pronunciamiento conjunto sobre la defensa y progresividad de los derechos, que no pueden ir para atrás porque están atacando el principio de la soberanía de los migrantes cuando viajan al extranjero, este es un acto de mala fe, un desconocimiento de cuál es el papel de ellos, destacó el líder migrante, Carlos Arango.



Mientras que Daniel Thatcher destacó que “son argumentos falaces, inaceptables, debemos unirnos para que se desconozca la reforma que eliminó la diputación migrante, hacemos una invitación a los chilangos, a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, a presentar un recurso que se conoce como tercer interesado, para exponer ante los magistrados sus argumentos y que sean respetados sus derechos”.



En este marco, José Luís Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante, destacó la importancia que para el Gobernador, Silvano aureoles Conejo, tiene garantizar los derechos de los migrantes y sobre todo retribuir un poco de lo que han aportado a la entidad.



“Una de sus principales promesas de campaña que cumplió en cuanto asumió la gubernatura, fue la primera iniciativa ante el Poder Legislativo del estado para contar con un diputado migrante, además de la promoción de acciones y programas enfocados a la reunificación familiar y otorgar a los connacionales una vida digna en el país que ellos decidan radicar”, detalló.



Durante la conferencia virtual, en la que participó Fabian Morales, secretario del migrante y relaciones internacionales de Guerrero e integrantes de la Fundación América sin Muros, se recalcó la urgencia de trabajar unidos los mexicanos para garantizar la permanencia de derechos que han logrado en el ámbito político, como el derecho al voto y ser votados, con una estrategia que lleve a la suma de logros y no el retroceso.